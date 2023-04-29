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Jet Fadıl’a 2 bin 504 yıl hapis

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#Jet Fadıl#Hapis#Bayrampaşa
Jet Fadıl’a 2 bin 504 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

İstanbul Bayrampaşa’daki Caprice Gold ve Caprice Maldivler projeleri nedeniyle dolandırıcılıktan yargılanan ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Fadıl Akgündüz SEGBİS’le katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Fadıl Akgündüz, “Karaciğer hastasıyım. Tedavim aksamaktadır. Hakkımda henüz mahkûmiyet yok. Suçsuzum. Projeyi tamamlayıp yapılan yatırımları ortaya çıkarmak istiyorum. Türkiye’nin gurur duyacağı bir proje. Sabıka kaydım temiz. Beraatimi talep ederim” dedi.

601 MAĞDUR İÇİN AYRI CEZA

Mahkeme heyeti, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan Fadıl Akgündüz’ü 601 mağdur için 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin TL para cezasına çarptırdı. “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan Fadıl Akgündüz’ün yeğeni Mehmet Salih Obut’a 2 bin 450 yıl hapis ve 11 milyon 760 bin para cezası, Fadıl Akgündüz’ün ablası Avniye Obut ve ablasının eşi İbrahim Obut’a ise2 bin 445’er yıl 10’ar ay hapis ve 11 milyon 740’ar lira para cezası verdi. Sanıklara verilen para cezasının 24 eşit taksitle ödenmesine hükmetti. Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut’un tutukluluk halinin, Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

 

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#Jet Fadıl#Hapis#Bayrampaşa

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