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Japonya’dan Bilal Erdoğan’a nişan

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#Dünya Etnospor Konfederasyonu#Bilal Erdoğan#Japonya
Japonya’dan Bilal Erdoğan’a nişan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 07:00

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, Japonya tarafından “Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti” ödülüne layık görüldü.

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Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko’nun ev sahipliğinde düzenlenen  ödül törenine, Bilal Erdoğan ve ailesinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve çok sayıda davetli katıldı.

Japonya’dan Bilal Erdoğan’a nişan

Konuşmasına Japonca başlayan Erdoğan, “Burada bulunduğum için çok mutluyum. Japonya Devleti’ne ve Japonya Büyükelçiliği’ne nezaketlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Gazze’deki duruma da dikkat çeken Bilal Erdoğan, “Tarihi ve kültürel derinliği haiz milletlerin bu konularda el ele verip biraz üzerinde konuşması lazım. Tüm dünya, Batı medeniyetinin bizi getirdiği ve götürmekte olduğu muhtemel kaosa mecbur olmamalı” diye konuştu.

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#Dünya Etnospor Konfederasyonu#Bilal Erdoğan#Japonya

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