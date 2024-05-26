Japonya’dan Bilal Erdoğan’a nişan

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Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko’nun ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Bilal Erdoğan ve ailesinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasına Japonca başlayan Erdoğan, “Burada bulunduğum için çok mutluyum. Japonya Devleti’ne ve Japonya Büyükelçiliği’ne nezaketlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Gazze’deki duruma da dikkat çeken Bilal Erdoğan, “Tarihi ve kültürel derinliği haiz milletlerin bu konularda el ele verip biraz üzerinde konuşması lazım. Tüm dünya, Batı medeniyetinin bizi getirdiği ve götürmekte olduğu muhtemel kaosa mecbur olmamalı” diye konuştu.