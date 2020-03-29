Janti Ne Demek? Janti Nedir? Janti Tdk Kelime Anlamı

Janti kelimesi İtalyanca kökenli bir sözcük olarak Türkçeye yerleşmiş anlamlardan biridir. Daha çok gündelik yaşam içerisinde gençler arasında değerlendirilen bir kelimedir. Cümle içinde kullanırken yanlış anlamda da değerlendirilebilen sözcüklerden biridir.

Janti Ne Demek?

Janti kelimesinin anlamı ‘beyefendi’ ve ‘klas’ anlamlarına gelmektedir. Diğer yandan ahlaklı ve oturma kalkmayı iyi bilen kişi anlamına da gelebilmektedir. Saygılı, elit ve nerede ne yapması gerektiği bilen kişi olduğu da söylenebilir.

Janti Nedir?

Türkçede janti kelimesi genelde kişinin giyim kuşama üzerinden ele alınır. Ancak janti kelimesi daha çok karakter ile ilgilidir. Duruşu ve hareketlerle beyefendi, karizmatik ve klas kişi olarak öne çıkar. Halk arasındaki dilinde ise yanlış anlamlara gelebilmekte ve cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Doğru anlamını öğrenmek suretiyle Türkçede farklı yerlerde kullanılabilir.

Janti TDK Kelime Anlamı

İtalyanca olan janti kelimesi Türk Dil Kurumu açısından ‘frapan, şık ve beyefendi’’ şeklinde değerlendirilmektedir. Yani hem kişinin karakter açısından hem de görsel olarak kullanılabilmektedir. Amaca uygun olarak kişinin görsel etkisine bağlı şekilde cümle içerisinde değerlendirilebilir. Örneğin ‘çok janti olmuşsun’ terimi halk içerisinde sıkça kullanılan cümle kalıpları arasında yer almaktadır. Bu ve benzeri şekilde herhangi bir kişi için dile getirilebilir.