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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 11:47,Son Güncelleme:/

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

OSMANİYE'de jandarmanın 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 3 Şubat günü, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin il merkezindeki adreslerine, eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, A.H.Ç., Y.Y., M.Y. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3.04 gram eroin, 1.72 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu, 6 sim kart, şırınga, enjektör ve kaşık gibi uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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