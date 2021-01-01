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ZONGULDAK (İHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Jandarmanın durdurduğu araçtan esrar çıktı

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Jandarmanın durdurduğu araçtan esrar çıktı
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Zonguldak’ta jandarma ekiplerince durdurulan araçta esrar maddesi ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; E.K.(29) ve D.B.(30) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında Merkeze bağlı Çağlı Köyü Ulutan Barajı Mevki'inde E.K. (29) ve D.B. (30) isimli şahıslara ait araçta adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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