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Gündem
Recep CAN/YALOVA,(DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı
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YALOVA’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 19-24 Şubat tarihlerinde farklı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 50 gram metamfetamin, 40 gram bonzai ve 15 gram skunk ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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