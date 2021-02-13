MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarmadan uyuşturucu baskını: Çamaşır makinesinden bile uyuşturucu çıktı
GeriGündem Jandarmadan uyuşturucu baskını: Çamaşır makinesinden bile uyuşturucu çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Jandarmadan uyuşturucu baskını: Çamaşır makinesinden bile uyuşturucu çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarmadan uyuşturucu baskını: Çamaşır makinesinden bile uyuşturucu çıktı
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta yaptığı operasyonda toplam 56 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Baskın yapılan evde çamaşır makinesinden bile uyuşturucu çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T. ve H.S.'nin yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. H.T. ve H.S.'nin Esenyurt'taki adreslerini mercek altına alan jandarma ekipleri,  şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sakladıkları adres ile sevkiyatta kullandıkları aracı belirledi. 

Jandarmadan uyuşturucu baskını: Çamaşır makinesinden bile uyuşturucu çıktı
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon için düğmeye basan ekipler,  H.T.'nin evinde yaptıkları aramalarda detektör köpek Vadi'nin çamaşır makinesine, yatak odasında bulunan dolaba ve evin çeşitli noktalarına tepki vermesi üzerine evde toplam 21 kilogram eroin ele geçirdi. 
Jandarmadan uyuşturucu baskını: Çamaşır makinesinden bile uyuşturucu çıktı
ARACIN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Eş zamanlı operasyonla H.S.'nin kullandığı araçta detektör köpek Atak ile birlikte yaptıkları aramalarda ise paketlenmiş halde 35 kilogram toz esrar ele geçirdi.  Uyuşturucu satıcıları H.T. ve H.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle