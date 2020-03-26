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Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim

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Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim
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Jandarma ekipleri Eyüpsultan Işıklar gişelerinde şehirler arası yolcu otobüslerini durdurarak denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde, seyahat belgesi bulunmayan 65 yaş üstü bir kadın otobüsten indirilerek jandarma tarafından evine bırakıldı.

Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede toplu ulaşım araçlarının yolcu kapasitesi düşürülmüştü. İstanbul Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan Işıklar gişelerinde şehirler arası yolcu otobüslerini durdurarak denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Otobüs sürücülerinin evrakları, genelgeye uyulup uyulmadığı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan yolcular otobüslerden indirilerek jandarma kontrolünde evlerine yönlendirildi.
Denetimlerde, seyahat belgesi bulunmayan 65 yaş üstü bir kadın otobüsten indirilerek jandarma tarafından evine bırakıldı.
Öte yandan, jandarma ekipleri havadan drone ile de kontroller gerçekleştirdi.

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