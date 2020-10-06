MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarmadan okul servislerine denetim
GeriGündem Jandarmadan okul servislerine denetim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KARABÜK (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Jandarmadan okul servislerine denetim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarmadan okul servislerine denetim
Abone Olgoogle-news

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okul servislerine denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince yeni tip korona virüs ile etkin mücadele kapsamında, öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları ve şoförleri denetlendi. Denetleme sonucunda Covid-19 tedbirleri, trafik kuralları ve okul servis yönetmeliği hakkında şoförlere bilgilendirme eğitimi verildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurullarca alınan kararlar ile trafik kurallarına uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollere hassasiyetle devam edileceği bildirildi.

Jandarmadan okul servislerine denetim

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle