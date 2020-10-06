Jandarmadan okul servislerine denetim

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince yeni tip korona virüs ile etkin mücadele kapsamında, öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları ve şoförleri denetlendi. Denetleme sonucunda Covid-19 tedbirleri, trafik kuralları ve okul servis yönetmeliği hakkında şoförlere bilgilendirme eğitimi verildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurullarca alınan kararlar ile trafik kurallarına uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollere hassasiyetle devam edileceği bildirildi.