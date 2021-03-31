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Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Jandarmadan 'Leylek yuvalarını koruyalım' çağrısı

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Jandarmadan 'Leylek yuvalarını koruyalım' çağrısı

ARDAHAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla bölgeye gelen leyleklerin yuvalarının korunması için halkı uyardı. Köylerde broşür dağıtan jandarma ekipleri, göçmen kuşlarla ilgili bilgilendirdi.

Jandarmadan Leylek yuvalarını koruyalım çağrısı
Ardahan'da hava sıcaklıkların artmasıyla leylekler, yaz aylarını geçirmek için bölgeye gelmeye başladı. Özellikle Göle ilçesine bağlı Yiğitkonağı, Çayırbaşı, Yanatlı, Tellioğlu ve Karlıyazı köylerinde ekim ayına kadar kalacak leyleklerin yuvalarının korunması için İl Jandarma Komutanlığı Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, halkı uyardı. 'Leylekler yuvalarını kurmaya başladı. Baharın müjdecisi leyleklerin yuvalarını koruyalım' yazılı broşürler dağıtan ekipler, Ardahanlıları ayrıca göçmen kuşlar ve leylekler konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Her yıl mart ayı itibarıyla baharın müjdecisi olarak sıcak bölgelerden göç ederek Ardahan'a gelen leylekler Göle ilçesindeki Yiğitkonağı, Çayırbaşı, Yanatlı, Tellioğlu ve Karlıyazı köylerinde yuva yaparak eylül ve ekim aylarına kadar bölgemizde kalmakta ve yavrularını büyüterek havaların soğuması ile birlikte tekrar sıcak bölgelere göç etmektedir. Bölgemize misafir olarak gelen leyleklerin yaşamlarını doğal olarak sürdürerek, üreme ve konaklaması için daha önceden yaptıkları yuvalarının bozulmadan korunup, çevre ve doğal hayatın korunmasına katkı sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerimizce 'Leylekler Yuvalarını Kurmaya Başladı' başlıklı broşür hazırlanarak bölge halkına dağıtılmış ve halkımız Leyleklerin korunması konusunda bilgilendirilmiştir" denildi.

Jandarmadan Leylek yuvalarını koruyalım çağrısı

 

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