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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaçak Sigara#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 09:31

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da bir depoya kaçak sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin yasadışı yollarla ülkeye kaçak sigara, elektronik sigara, nargile ve puroları satmak üzere Eyüpsultan'da bir depoda sakladığını tespit etti.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Ekipler depoya düzenlediği operasyonda, 180 adet şarj edilebilir kaçak elektronik nargile cihazı, 348 adet elektronik sigara, 1208 paket çeşitli markalara ait kaçak sigara, 320 adet kaçak elektronik sigara likidi, 10 kutu kaçak elektronik nargile cihazı aparatı, 102 paket kaçak puro, 20 paket kaçak puro tütünü, 5 adet 500'er gramlık nargile tütünü ile 2 kutu sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

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Operasyon kapsamında yakalanan Ş.Y. ve M.İ., ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

 

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#İstanbul#Kaçak Sigara#Operasyon

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