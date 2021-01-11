Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca alınan bir haberin değerlendirilmesi ile yapılan titiz çalışma ve takip sonucu Adıyaman’ın Kahta Bagözü köyü bölgesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yaparken yakalanan şahıslarla birlikte 1 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet bant, 1 adet güç kaynağı, 1 adet dedektör ve malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlem başlatıldı.