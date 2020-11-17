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ESKİŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

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Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetiminde 24 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma trafik sorumluluk alanında yer alan yollarda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde bir adet Skorsky helikopterle yapılan uygulamada çok sayıda araç kontrol edildi. Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlaller denetlendi. Kurallara uyulmadığı belirlenen 24 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.

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