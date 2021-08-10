Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 51 öğrenci alımı yapacak... (SBÜ) öğrenci alımı başvuru şartları nedir?

Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ)

(Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir. Bu kapsamda J.Gn.K.lığında;



(1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17 [(15)’i erkek, (2)’si kadın] öğrenci,



(2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 3 [(2)’si erkek, (1)’i kadın] öğrenci,



(3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 31 [(30)’u erkek, (1)’i kadın] öğrenci temin edilecektir.



b. Temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda belirtilmiştir.



Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Öğrenci Alımı Başvuru Şartları



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak2021) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş

düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda belirtilmiş olan başvuru

şartlarını taşımak.

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