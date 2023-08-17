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Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngör'den acı haber! Adana'ya şehit ateşi düştü

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#Şehit#Van#Adana
Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngörden acı haber Adanaya şehit ateşi düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 11:38

Van'da, eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngör'ün (27) acı haberi, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

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Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngör, eğitim sırasında fenalaştı. Ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün, şehit oldu.

Güngör'ün şehadet haberi, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki baba evine ulaştı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Feyyaz ve anne Nevriye Güngör'e verdi. Şehit evine ve bulunduğu sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için baba evine akın etti.

Şehit Güngör'ün, polis memuru Büşra Ağca Güngör ile 2 yıllık evli ve 1 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngörden acı haber Adanaya şehit ateşi düştü

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VALİ KÖŞGER'DEN TAZİYE MESAJI

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Vali Köşger'in paylaşımında, "Van’da görevi başında kalp krizi geçirerek şehadete yürüyen Adana-İmamoğlulu hemşehrimiz Uzman Çavuş Burak Can Güngör’e Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına sabır metanet diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. 

şehit Jandarma Uzman ;Çavuş Burakcan Güngör'ün cenazesi, öğle saatlerinde yapılacak törenin ardından Saygeçit Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngörden acı haber Adanaya şehit ateşi düştü

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#Şehit#Van#Adana

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