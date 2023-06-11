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Jandarma personelini taşıyan araç devrildi; 5 yaralı

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#AFYONKARAHİSAR#Jandarma#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 17:32

Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, yan yatan midibüsteki 5 jandarma personeli hafif yaralandı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar çevre yolu Gümüşkent Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Konya'dan İzmir yönüne giden İzmir Jandarma Komutanlığı'na ait sürücüsü belirlenemeyen 35 ZIA 15 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Midibüsteki 5 askeri personel, patlayan camlar nedeniyle hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 5 kişiyi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Kaza sonrası trafik, tek şeritten sağlandı, soruşturma başlatıldı. (DHA)

Jandarma personelini taşıyan araç devrildi; 5 yaralı

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#AFYONKARAHİSAR#Jandarma#Trafik

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