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Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak: JGK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şekli ve şartları

#Jandarma Genel Komutanlığı#JGK#Jandarma Genel Komutanlığı Memur
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak: JGK memur alımı başvurusu nasıl yapılır İşte başvuru şekli ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) çeşitli unvanlarda toplam 60 memur alımı yapacağını duyurdu. 6 Aralık’ta başlatılacak olan JGK başvuru süreci 21 Aralık’ta kadar devam edecek. Adaylar başvuru sürecinin detaylarını "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" veya "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden görüntüleyebiliyor. Peki, JGK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

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Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı için yazılı ilan paylaştı. Yayınlanan duyuruda "J.Gn.K.lığı karargahıile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (11) unvanda (60) açıktan devlet memuru temin edilecektir. Başvurular 06-21 Aralık 2021 tarihleri arasında internet ortamında alınacaktır. COVİD-19 salgını nedeniyle sınav günü, yeri ve esasları ile diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının
duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağrılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol edilecektir. " ifadelerine yer verildi.

JGK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 06 Aralık 2021 tarihinde başlayarak, 21 Aralık 2021 tarihinde saat:23.59'dasona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarmave Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.

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İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

MEMUR ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özelşartlara sahip olmak,

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

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f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

h. Başvuru ilan metni Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

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ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

j. 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

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k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’den (Arapça) 60 puan ve üzeri almış olmak.

l. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

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#Jandarma Genel Komutanlığı#JGK#Jandarma Genel Komutanlığı Memur

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