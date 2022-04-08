Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bilecik’e geldi

#Orgeneral Arif Çetin#Jandarma Genel Komutanı#Bilecik
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bilecik’e geldi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk olarak Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Türbelerini ziyaret etti.

Haberin Devamı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi. Çetin ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi türbesinin ziyaret etti. Burada Kayı Alp kıyafetiyle Saygı Nöbeti tutan askerler karşılarken, Çetin ve beraberindekiler burada dua etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bilecik’e geldi

Ardından Osman Gazi'nin kayınpederi ve Osmanlı Devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden Çetin, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Çetin son olarak Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığında şehit yakınları, gaziler ve askerlerle birlikte düzenlenen iftara katıldı.

Çetin’e ziyaretlerinde olarak Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal eşlik etti.

Haberin Devamı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bilecik’e geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orgeneral Arif Çetin#Jandarma Genel Komutanı#Bilecik

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın