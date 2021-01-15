Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesi’nde F.K.’nın uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı. Arama kararı sonrasında, F.K.’nin yaşadığı eve uyuşturucu madde arama köpeği Merci ile operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen beyaz bir kağıda sarılı 25 gram esrar, sigara kağıdına sarılı 5 adet kullanıma hazır esrar, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hap, 4 adet alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 10 gram kristalize metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K.’nın işlemleri sürüyor.