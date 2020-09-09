Jandarma ekipleri DEAŞ üyesi 2 kişiyi yakaladı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetlerinde Kocasinan ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde, örgüte üye olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.