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KIRIKKALE (İHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Jandarma 30 kayıp koyunu drone ile buldu

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Jandarma 30 kayıp koyunu drone ile buldu
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Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde jandarma ekipleri, bir besicinin kayıp 30 koyununu 5 saatlik çalışmanın ardından drone ile buldu.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde besicilik yapan Y.A.’nın 30 koyunu kırsal alanda kayboldu. Köyde besicilik yaparak geçimini sağlayan Y.A. ise 112 acil servis ekiplerine kayıp ihbarında buldu. Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kayıp koyunları bulmak için havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Köyün 9 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda drone ile tespit edilen besicinin 30 koyunu yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından bulunarak sahibine teslim edildi.

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