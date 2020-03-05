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Gülseli KENARLI – Enver ALAS - ibrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 15:09,Son Güncelleme:/

James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı

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James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı
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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye’den ayrıldı. Jeffrey, sabah İletişim başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen “Uluslararası İdlib Konferansı”na katıldı. Ardından Beşiktaş’ta bulunan bir otele geçen Jeffrey, buradan da saat 13.45 sıralarında ayrıldı. Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul Havalimanı’na geldi.

Jeffrey ve heyeti pasaport kontrolünün ardından tarifeli uçakla Münih’e gitti.

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