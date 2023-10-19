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‘James Bond gibi bakamazsın' diyerek saldırdılar... Sarıyer'de dehşet anları

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#Sarıyer#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 11:25

İstanbul Sarıyer’de bir grup motokurye, iddiaya göre dükkanına girmek isteyen kişiye 'Bize James Bond gibi bakamazsın' diyerek bir anda saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sonlandırıldı.

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Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, “Sen bize James Bond gibi bakamazsın” diyerek vatandaşın üzerine yürüdü. Ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 5 motokurye, vatandaşı sokak ortasında darp etmeye başladı. Yerde sürüklenen ve kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

‘James Bond gibi bakamazsın diyerek saldırdılar... Sarıyerde dehşet anları

ESNAF SAKİNLEŞTİRDİ

Esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar zorlukla sakinleştirildi. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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‘James Bond gibi bakamazsın diyerek saldırdılar... Sarıyerde dehşet anları

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#Sarıyer#Polis#Kavga

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