Jaluzi nedir ve ne demek?

Jaluzi, genel olarak stor perde ile isim karışıklığı yaşayabilmektedir. Ancak stor perde ile farkı, sert bir yapıya sahip olmasıdır. Jaluzi'nin genel olarak kullanım alanı ofisler olsa da evlerde de tercih edilebilmektedir. Yanında bulunun kontrol mekanizması ile tek hamlede açılıp yine tek hamlede kapatılabilen Jaluzi, pratik kullanımı dolayısıyla tercih edilmektedir.