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Haber Giriş: 01.03.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Jaluzi nedir ve ne demek?

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Jaluzi nedir ve ne demek?
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Jaluzi, evlerde, iş yerlerinde görülebilecek bir perde çeşididir. Normal perdelere nazaran şık görünümü ve tek parça oluşu dolayısıyla tercih edilen Jaluzi, aynı zamanda kolay kullanıma da sahiptir. İşte, Jaluzi hakkında detaylı bilgiler

Jaluzi, genel olarak stor perde ile isim karışıklığı yaşayabilmektedir. Ancak stor perde ile farkı, sert bir yapıya sahip olmasıdır. Jaluzi'nin genel olarak kullanım alanı ofisler olsa da evlerde de tercih edilebilmektedir. Yanında bulunun kontrol mekanizması ile tek hamlede açılıp yine tek hamlede kapatılabilen Jaluzi, pratik kullanımı dolayısıyla tercih edilmektedir.

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