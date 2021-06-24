Jaguarlı katil eşi çıktı

Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike, geçen pazar gecesi İstanbul Büyükçekmece’de Kültür Park yanında otomobilde sohbet ediyordu. Bu sırada arkalarına Jaguar marka otomobil yanaştı. Otomobilden inen 4 kişi bir süre tartıştıkları Gökhan Denli’yi önce defalarca bıçakladı daha sonra tabancayla 7 kurşun sıkarak öldürdü. Evli ve 1 çocuk annesi Adalet Bike’yi de zorla otomobile bindiren 4 saldırgan kaçtı. Kadının cesedi olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde yol kenarında bıçaklanmış ve parçalanmış olarak bulundu.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis, Jaguar otomobili de yol kenarında kaza yapmış olarak buldu. Polis ekipleri olaydan sonra kapsamlı bir araştırma başlattı. Kamera görüntüleri toplandı. Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi. Polisin, Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini yakalamak için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi. Polis kimliklerini deşifre ettiği 4 saldırganın peşine düştü.

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