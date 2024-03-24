İzzettin Doğan’ın vasi zaferi

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Cem Vakfı Genel Başkanı ve uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın, uzun zamandır demans hastalığıyla mücadele ettiğini iddia eden oğlu Sedat Doğan, babasına vasi olarak atanmak için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi’nin 8 Aralık 2023’teki raporunda babasında bunama ve demans hastalığının tespit edildiğini öne süren Sedat Doğan’ın talebini kabul eden mahkeme, İzzettin Doğan’a oğlunun vasi olarak atanmasına karar vermişti.

ŞİKÂYETTE BULUNDU

Akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten Prof. Dr. İzzettin Doğan da, haberi olmadan akli melekeleri yerinde olmadığına ilişkin hastaneden rapor aldırdığı iddiasıyla oğlu Sedat Doğan ile raporu veren 7 hekim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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İzzettin Doğan, suç duyurusunun ardından avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak ‘vasi değişikliği’ talebinde bulundu. Talebi kabul eden Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul Barosu avukatlarından İbrahim Bülbül’ün vasi olarak atanmasına karar verdi.

‘AKLİ MELEKELERİ YERİNDE’

İzzettin Doğan, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı. Doğan’ın talebini kabul eden İstinaf Mahkemesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi’nden alınan son raporu dikkate alarak yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına karar verdi. İstinaf Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, son raporda İzzettin Doğan’ın akli melekelerinin yerinde olduğunun belirtildiği, bu nedenle vasi olarak atanan avukat İbrahim Bülbül’ün yetkisinin kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi.