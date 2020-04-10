İzolasyon takibi basladı

SAĞLIK Bakanlığı’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin destekleriyle hazırladığı Pandemi İzolasyon Takip Sistemi dün başladı. Üç GSM operatörünün, evden hiç çıkmayan, koronavirüs şikâyeti olmayan, son günlerde hastaneye gitmeyen, riskli kişilerle temas etmeyenlere de ilk etapta uyarı mesajı göndermesi dikkat çekti. 14 günlük karantinada evde olması gerekenlere gönderilen kısa mesajlarda, “İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin” denildi.

UYMAYANLARA CEZA

Uygulamanın, üç operatörün baz istasyonları aracılığıyla risk altındaki kişilerin cep telefonları sinyallerini belirlediğini kaydeden yetkililer, “Koronavirüs testi pozitif çıkanlar, tanı konulanlarla teması olan risk grubundaki kişiler, izolasyon altında olması gereken yerden başka bir bölgeye gittiğinde sistem devreye girerek uyarı mesajı gönderiyor” bilgisini verdiler. Alınan bilgiye göre otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek. Bu kişilerden anında izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarı mesajına rağmen evden dışarı çıktığı tespit edilen riskli kişilerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılarak gerekli cezai işlemler uygulanacak. Cep telefonlarını yanına almadan dışarı çıkanlar ya da telefon kullanmayan kişilerle ilgili yeni takip sistemlerinin gündeme geleceği bildirildi.

SALGINDAN SONRA İMHA

Projenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil etmediği savunulurken uygulamanın gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Dijital Dönüşüm Ofisi’nin ile tüm GSM operatörlerinin desteğiyle hayata geçtiği vurgulandı. Proje kapsamında elde edilen verilerin, koronavirüsle mücadele dışında kullanılmayacağı ve daha sonra imha edileceği belirtildi.