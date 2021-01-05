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Şenol POYRAZ/İZNİK(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

İznik'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

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İznik'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi
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BURSA'nın İznik ilçesindeki iki katlı evde, piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İznikte çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi
Yangın, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki Mehmet Peker'e (51) ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede eve ve bahçeye yayıldı. Dumanı ve alevi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale mahalleli tarafından yapıldı. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın, yarım saatlik yoğun uğraşın ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

 

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