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İznik Gölü plajında tepki çeken görüntü! Şezlong yakmaya 2 gözaltı

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#Bursa#İznik#Sosyal Medya
İznik Gölü plajında tepki çeken görüntü Şezlong yakmaya 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 10:52

Bursa'da İznik Gölü’nün plajında belediyeye ait şezlongları yakarak sosyal medyada paylaşan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, E.B.S. ve Y.B hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bursa’nın İznik ilçesinde aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 5. gölü konumunda olan İznik Gölü’nün plajında bulunan belediyeye ait şezlongu yakan bir grup genç, yaptıkları rezillikle kalmadı bir de sosyal medya hesaplarından şezlongu yaktıkları anlara ait görüntüleri paylaştı.

Sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince yakalanan E.B.S. ve Y.B.isimli iki kişi gözaltına alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, şezlongları yakan E.B.S. ve Y.B hakkında suç duyurusunda bulundu. E.B.S. ve Y.B'nin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İznik Gölü plajında tepki çeken görüntü Şezlong yakmaya 2 gözaltı

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#Bursa#İznik#Sosyal Medya

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