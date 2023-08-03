İznik Gölü plajında tepki çeken görüntü! Şezlong yakmaya 2 gözaltı

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Bursa’nın İznik ilçesinde aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 5. gölü konumunda olan İznik Gölü’nün plajında bulunan belediyeye ait şezlongu yakan bir grup genç, yaptıkları rezillikle kalmadı bir de sosyal medya hesaplarından şezlongu yaktıkları anlara ait görüntüleri paylaştı.

Sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince yakalanan E.B.S. ve Y.B.isimli iki kişi gözaltına alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, şezlongları yakan E.B.S. ve Y.B hakkında suç duyurusunda bulundu. E.B.S. ve Y.B'nin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.