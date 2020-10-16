İzmit’te yarışma için gül fidanı dağıtıldı

İzmit Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde Gül Festivali düzenlendi. Mahalle halkının kaynaşması ve pandemi koşullarının oluşturduğu mutsuzluğu dağıtmak amacıyla böyle bir festival gerçekleştirdiklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, festivalin açılışını mahallede yaşayan çocuklarla birlikte merdivenleri boyayarak yaptı. Daha sonra Namık Kemal Caddesi üzerinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Başkan Hürriyet, önümüzdeki yıl düzenlenecek festival kapsamında yapılacak olan En Güzel Gül Yarışması'na hazırlanmaları için mahalle halkına gül fidesi dağıttı.