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İzmit'te yangında dumandan etkilenen kedi kurtarıldı

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#Kocaeli#İzmit#Yangın
İzmitte yangında dumandan etkilenen kedi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 14:31

İZMİT’te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve yarı baygın halde bulunan kedi, itfaiye ve sağlık ekiplerince verilen oksijenle kurtarıldı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi.

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Hacıhızır Mahallesi Tüfekçi Bayırı Sokak'taki bir binanın giriş katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bir itfaiye eri, ev içinde yaptığı aramada dumandan etkilenen bir kediyi bularak dışarı çıkardı. Yarı baygın halde olan kediye daha sonra itfaiye eri kendi maskesiyle oksijen vermeye çalıştı. Diğer görevliler tarafından su verilen kediye, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel aparatla oksijen verildi. Kendine gelen kedi, sahibine teslim edildi.

İzmitte yangında dumandan etkilenen kedi kurtarıldı

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#Kocaeli#İzmit#Yangın

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