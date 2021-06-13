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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

İzmit'te tramvayı durdurup, kaplumbağayı yolun dışına bıraktı

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İzmit'te tramvayı durdurup, kaplumbağayı yolun dışına bıraktı

İZMİT’te tramvay yoluna girip, kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal, kullandığı tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün İzmit Seka Park Kültür Evleri mevkiinde meydana geldi. Plajyolu’ndan Otogar yönüne giden tramvayın vatmanı Serhat Topal, yolun kenarındaki kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı gördü. Tramvayı durduran Topal, kaplumbağayı alıp, tramvay yolunun dışına bıraktı. Kaplumbağa yeşil alana doğru ilerleyip, gözden kayboldu. Vatman Serhat Topal’ın duyarlı davranışı tramvay güzergahındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vatman Topal’ın tramvayı durdurarak kaplumbağayı kurtardığı anlar yer alıyor.

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