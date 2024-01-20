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İzmit'te kamyon duvarın üzerinde asılı kaldı

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#Kamyon#İzmit#Duvar
İzmitte kamyon duvarın üzerinde asılı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 11:35

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, bir binanın istinat duvarının üzerinde asılı kaldı. Kamyon şoförü, kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Akgüneş Sokak’ta meydana geldi. Rampadan inen F.B. yönetimindeki 41 FJ 415 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın istinat duvarına çarptı. Ön tekerleği boşluğa çıkan kamyon, istinat duvarının üzerinde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ve acil sağlık ekipleri, gerekli kontrollerin ardından yaralanan kimse olmadığının anlaşılması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Kamyonun damperindeki hafriyat, kepçe ile başka bir kamyona aktarıldı.

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#Kamyon#İzmit#Duvar

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