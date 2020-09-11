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Hürriyet
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Gündem
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

İzmit'te dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döküldü: 2 yaralı

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İzmit'te dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döküldü: 2 yaralı
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İZMİT’te bir alışveriş merkezindeki restoranda, çalışanlardan biri, dezenfektan kutusuna yanlışlıkla dezenfektan yerine kireç sökücü dökünce tepkime meydana geldi. Gözlerine kimyasal gelen restoran çalışanı ile bir müşteri, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. Restoran çalışanı Yusuf Yıldırım (20) dezenfektan kutusunu doldurmak istedi. Yıldırım, dezenfektan sandığı kireç sökücüyü kutuya dökünce kimyasallar bir anda tepkimeye girdi, patlama meydana geldi. Restoran çalışanı Yusuf Yıldırım ile müşterilerden Fikret Kesik’in (39) yüzlerine ve gözlerine kimyasal madde geldi. Yıldırım ve Kesik, acı içinde yere yığıldı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 

Gözlerini açamayan Yusuf Yıldırım ve Fikret Kesik, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviy alındı.

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