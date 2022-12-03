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İzmit'te cinayet: Babasını döven kuzenini öldürdü

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#Cinayet#İzmit#Soner Tezcan
İzmitte cinayet: Babasını döven kuzenini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 14:43

İzmit'te Tamer T. (43), bahçede çalışan babası Hasan T.’yi (63) darbeden kuzeni Soner Tezcan'ı (43) tabancayla vurarak öldürdü. Tamer T., gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Soner Tezcan, evinin önündeki bahçede çalışan amcası Hasan T.’yi aralarındaki husumet nedeniyle darbetti. Babasının dövüldüğünü gören Tamer T. de evinin balkonundan tabancayla kuzenine ateş açtı. Soner Tezcan, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İzmitte cinayet: Babasını döven kuzenini öldürdü

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Soner Tezcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Tamer T.'yi gözaltına alırken, olay yeri ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Cinayet#İzmit#Soner Tezcan

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