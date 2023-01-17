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İzmit Körfezi'nde tedirgin eden görüntü: İnceleme başlatıldı

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#Dere#Körfez#İzmit
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 14:41

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde İzmit Körfezi'ne dökülen Kilez Deresi, siyaha bürünürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

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Başiskele ilçesinden geçip, İzmit Körfezi'ne akan Kilez Deresi'nin rengi siyah olunca bölge halkı, yetkililere bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye gidip, yerinde inceleme yaptı. Ekipler, dereden numune aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme sürdürülüyor.

İzmit Körfezinde tedirgin eden görüntü: İnceleme başlatıldı

Öte yandan Kilez Deresi'nde, geçen ay fabrikanın atıklarını boşaltması sonucu kirlilik oluşmuştu. Fabrikaya 1 milyon 470 bin 960 TL cezası uygulanmış ayrıca faaliyetten menedilmişti.

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#Dere#Körfez#İzmit

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