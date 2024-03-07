İzmirli sahafın ‘isim’ mücadelesi

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Fransız lüks moda markası Hermes’in Türkiye’deki avukatları, ticari isim ihlali iddiasıyla itirazda bulundu. Türk Patent Kurumu’nda Nar’ın talebi reddedildi. Bunun üzerine Nar, Türk Patent Kurumu’nun kararıyla Fransız lüks moda markası Hermes’e karşı; Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın 2’nci duruşması, 27 Mart’ta görülecek.

ALANLARI FARKLI

Hermes ismini neden tercih ettiğini anlatan Ümit Nar, “2008’den beri ben bu işi yapıyorum. Hermes, haberci bir tanrı. Bizim işimiz de bir nevi kültürel köprü vazifesi görmek. Bu nedenle bu ismi tercih ettim. 2008’den beri de kullanıyorum. Markayı tescil ettirmeye karar verdim. Firmanın avukatları tarafından talebime itiraz edildi. B Patent kurumu, benzerlik ve karıştırma dışındaki konularda beni haklı buldu. Bu nedenle hukuki süreç başlattık. Logolarımız benzemiyor. Markalarımızın alanları benzemiyor. Onlar lüks çantalar satıyor, ben ikinci el kitap. Alanlarımız benzemiyor” diye konuştu.

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‘İZMİR’DE ŞUBESİ YOK’

Ümit Nar, “Bana bu durum komik geliyor. İzmir’de şubesi olmayan, yüksek gelir kategorisindeki bir kesime hitap eden firmayla karıştırılma ihtimalim yok denecek kadar az. Bazı iletişim, çevre danışmanlığı, arkeoloji firmaları da aynı isme sahip. Ayrıca bunlar tescil edilmiş. Yani ya patent kurumu ya mahkeme bu firmaları haklı bulmuş” dedi.

Hermes’in avukatları itiraz dilekçesinde, markanın bilinirliği nedeniyle, markanın itibarından haksız yarar sağlama ve itibara zarar verme ihtimali bulunduğu nedeniyle itiraz haklarını kullandıklarını belirtti.