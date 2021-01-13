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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 02:48 | Son Güncelleme:

İzmir'i yağmur vurdu! Araçlar birbirine girdi

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İzmir'i yağmur vurdu! Araçlar birbirine girdi
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İzmir’de etkili olan sağanak yağışın ardından caddeler suyla dolarken, yolda kalan araçlara polis ekipleri yardımcı oldu. Bir çok ev ve araçta maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarda mahsur kalanların yardımına çekiciler yetişti. Yağışın etkili olduğu noktalardan Buca’da, logarlar taştı, alt geçitler su ile doldu. Bazı vatandaşların evlerini su bastı. Evlere giren sular pompalar yardımıyla tahliye edildi.

İzmiri yağmur vurdu Araçlar birbirine girdi

Belediye ekipleri tıkanan logarları açmak için seferber olurken, trafik polisi ekipleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olup sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

İzmiri yağmur vurdu Araçlar birbirine girdi

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