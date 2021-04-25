İzmirgaz Çalışma Saatleri 2021 – İzmir Gaz Saat kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? İzmirGaz Hafta Sonu Açık Mı?

İzmirGaz, İzmir şehrinde mahalli gaz boru şebekesiyle nakli ve doğalgaz dağıtımı hizmetlerini vermeye yetkilendirilmiş tek kuruluştur. İzmir ülkenin en kalabalık olan illerinden bir tanesidir.

İzmirGaz'ın oldukça fazla abonesi bulunur. Bu aboneler, İzmirGaz abone merkezlerinin saat kaçta açıldığını, saat kaçta kapandığını, mesai saatlerini, çalışma günlerini merak etmektedirler. Bunlar hakkında bilgi vermek, aboneler için yararlı olacaktır.

İzmirGaz Çalışma Saatleri 2021 - İzmirGaz Saat Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor?

İzmirGaz şubelerinin genel şekilde; sabah saati 08.30'da açıldığını ve akşam saati 18.30'da kapattığını söylemek mümkündür.

İzmirGaz Öğle Molası Saatleri

Şubeler bunun dışında 12.30 ile 13.30 saatleri içerisinde öğle tatili yani öğle arası vermektedir. Bu yüzden de bu saatler arasında şubeler kapalıdır.

İzmirGaz Hafta Sonu Açık Mı?

İzmirGaz şubelerinin ve veznelerinin hafta içi hizmet vermesi dışında Cumartesi günleri de hizmet vermektedir. Yani hafta sonu günlerinde yalnızca Cumartesi çalışır. Pazar günleri bütün şubeler kapalı vaziyettedir. Ayrıca yoğunluğu göre mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.

İzmirGaz Bayramlarda Açık Mı?

İzmirGaz şube ve vezneleri; Şeker Bayramı yani Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramların olduğu günlerde ve bunların dışında 19 Mayıs, 1 Mayıs, 1 Ocak, 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Faturaları ödeme, abonelik açtırma, dilek, tavsiye, şikayet, fatura sorgulama işlemleri gibi her türlü işlemleri halletmek isteyen kişiler bu saatler içerisinde müracaatlarını yapabilirler. Hafta içi her gün verilen saatlerde kurumun işleyiş gösterdiğini söylemek kesindir.

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