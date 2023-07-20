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İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu

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#İzmir#Urla#Yangın
İzmirdeki yangının çıkış nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 10:25

İzmir'in Urla ilçesinde makilikte başlayan yangının enerji nakil hattındaki tellerin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tespit edildi.

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Zeytineli Mahallesi'nde bulunan makilikte, gece saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 18 arazöz, 1 dozer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

İzmirdeki yangının çıkış nedeni belli oldu

Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 4 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar sürdü. İncelemede, yangının enerji nakil hattındaki tellerin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tespit edildi.

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İzmirdeki yangının çıkış nedeni belli oldu

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#İzmir#Urla#Yangın