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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli adliyede

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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli adliyede

İZMİR'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal edip ticaretini yapan kişilere yönelik 13 Nisan'da Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerinde operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen 22 ayrı adrese, eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 802 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 10 bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve 12 mermi ve şarjör ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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