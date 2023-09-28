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İzmir'deki TEKNOFEST'te ikinci gün... Paraşütlü gösteri büyük beğeni topladı

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#İzmir#TEKNOFEST #Paraşüt
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 12:30

İzmir'deki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2'nci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde başlayan gösterilerde 7 Türk Hava Kurumu paraşüt eğitmeni gökyüzüne havalanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ve Türk bayrağı açtı. Gösteriyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 2'nci günü Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü'nde sabah saatlerinde, Türk Hava Kurumu'nun paraşüt atlayış ekibinin uçuş gösterisiyle başladı. 7 paraşüt eğitmeni, 3 bin 500 metreden atlayış gerçekleştirdi.

İzmirdeki TEKNOFESTte ikinci gün... Paraşütlü gösteri büyük beğeni topladı

4 paraşüt eğitmeni uçaktan birlikte atlayarak, el ele tutuşup yaklaşık bin 500 metre serbest düşüşle 'bomba gülü' adı verilen şekli oluşturdu. Paraşüt atlayışı gerçekleştikten sonra gökyüzünde uçuş ekibinin görsel şöleni izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmirdeki TEKNOFESTte ikinci gün... Paraşütlü gösteri büyük beğeni topladı

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Ekip, 2 bin metrede birbirinden ayrılıp, yere bin metre kala paraşütlerini açtı. Ayrıca eğitmenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini açtı ve seyircilerin alkışları eşliğinde Türk bayrağı ile iniş gerçekleştirdi.

İzmirdeki TEKNOFESTte ikinci gün... Paraşütlü gösteri büyük beğeni topladı

UYDU GÖRÜNÜMLÜ MAKET YAPTILAR

TEKNOFEST ziyaretçilerinden Zehranur Ergin (12) ASELSAN'ın standında maket hazırladıklarını belirterek, "Güzel bir yer, çok eğlenceli. Maket yaptık. Elimdeki uydu gibi bir şey. Güneş ışığına tutulduğunda pervanesi dönüyor. Dekor olarak kullanabiliyoruz" dedi.

İzmirdeki TEKNOFESTte ikinci gün... Paraşütlü gösteri büyük beğeni topladı

'İFTİHAR ETTİM'

TEKNOFEST'i torunlarıyla gezmeye geldiğini anlatan 84 yaşındaki Okyar Kantarcı, "Kalbim hızla çarpıyor. İftihar ettim, gösterileri izleyince çok sevindim. Çok güzel hazırlanmışlar. Paraşütleri de izlerken çok heyecanlandım" diye konuştu.

İzmirdeki TEKNOFESTte ikinci gün... Paraşütlü gösteri büyük beğeni topladı

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Azra Zilan Kızılkaya (11) "Müziği ve bilimi seviyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Gezmek istediğim daha çok yer var. Daha önceden gelmeyi isterdim. Okul gezisinde gelmek nasip oldu. Bir sürü güzel uçak ve icat gördüm. Gezmek ve fotoğraf çekilmek istediğim yerler var. Elimdeki maketi de hatıra olarak saklayacağım" ifadelerini kullandı.

İzmirdeki TEKNOFESTte ikinci gün... Paraşütlü gösteri büyük beğeni topladı

'BİLİMİ SEVİYORUM'

paraşüt gösterisini heyecanla izlediğini belirten Serra Yılmaz (12) ise "Bilimi seviyorum. Burayı çok beğendim. Uçaklar ilgimi çekti" derken, Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Türkcan (15) da alana arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirtip, "Çok mutluyum. Uçak gösterilerini yakından görmek için heyecanlanıyordum" dedi.

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İzmirdeki TEKNOFESTte ikinci gün... Paraşütlü gösteri büyük beğeni topladı

Öğrencilerden Nisa Yıldız (15) da daha önce Ankara ve İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST İzmir'de düzenlendiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İzmirdeki TEKNOFESTte ikinci gün... Paraşütlü gösteri büyük beğeni topladı

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#İzmir#TEKNOFEST#Paraşüt

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