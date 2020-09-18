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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

İzmir'deki koronavirüs denetimlerinde 231 bin 39 TL para cezası

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İzmir'deki koronavirüs denetimlerinde 231 bin 39 TL para cezası
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İZMİR'de, kent genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 14 iş yeri ve 1 otobüs firması ile 77 kişiye, toplam 231 bin 39 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında jandarma ekipleri, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla kent genelinde, 203 berber ve kuaför, 1 AVM'de bulunan 39 mağaza, 107 ticari taksi ve 9 taksi durağı, 257 şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma aracı, 443 kahvehane, 30 çay bahçesi, 354 restoran, 10 spor merkezi, 65 konaklama tesisi ve sahil şeritlerinde kontroller yaptı. İncelemelerde 14 iş yeri ve 1 otobüs firması ile 77 kişiye, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 231 bin 39 TL para cezası kesildi. Toplum sağlığı için yapılan çalışmaların süreceği bildirildi.

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