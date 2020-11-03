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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

İzmir'deki depremde ölen babaanne ve 4 torunu doğum gününü böyle kutlamış

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İzmir'deki depremde ölen babaanne ve 4 torunu doğum gününü böyle kutlamış
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İzmir'de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel'den (10) geriye, doğum günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

İzmir depreminde Bayraklı ilçesinde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Yücel hayatlarını kaybetti. Çorumlu olan aileden geriye şubat ayında kutladıkları Vera’nın doğum günü görüntüleri kaldı.

Çocukları Lena ve Vera Yücel ile yeğenleri Feda ve Diren Yücel’i kaybeden acılı baba Deniz Yücel görüntüleri, “Yaşam amaçlarımı kaybettim” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Babaanne ve 4 torunu Çorum’da toprağa verilecek.

İzmirdeki depremde ölen babaanne ve 4 torunu doğum gününü böyle kutlamış

İzmirdeki depremde ölen babaanne ve 4 torunu doğum gününü böyle kutlamış

 

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