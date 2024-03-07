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İzmir'de zorunlu iniş yapan helikopter olay yerinden kaldırıldı

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#İzmir#Urla#Helikopter
İzmirde zorunlu iniş yapan helikopter olay yerinden kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 17:11

İzmir'de teknik arıza nedeniyle araziye zorunlu iniş yapan askeri helikopterin gövdesi de CH-47 Chinook nakliye helikopterinden halat sarkıtılarak olay yerinden üsse götürüldü.

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İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden kalkan, içinde bir albay ve teğmen ile teknik astsubayın bulunduğu UH-1 tipi askeri helikopter, önceki gün saat 14.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle Urla ilçesi Bademler Mahallesi Folkart Evleri'nin arkasındaki araziye zorunlu iniş yaptı. İniş sırasında Hava Kıdemli Astsubay Başçavuş Kazım Karabıyık, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karabıyık, helikopterle önce Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'ne götürüldü, ardından hastaneye kaldırıldı. Helikopterdeki Pilot Albay Ali Palas ile Hava Teğmen İbrahim Demirci ise yara almadan kurtuldu.

Öte yandan teknik ekipler, dün sabah saatlerinde helikopterin motorunu ve pervanelerini söktü. Kamyona yüklenen parçalar incelenmek üzere Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'ne götürüldü. Ekipler, bugün de helikopterin olay yerinde duran gövdesini, CH-47 Chinook nakliye helikopterinden halat sarkıtarak kaldırıp, üsse götürdü.

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#İzmir#Urla#Helikopter

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