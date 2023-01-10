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İzmir'de yıkım aşamasındaki eski emniyet binası çöktü

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#İzmir#Yıkım#Eski Emniyet Binası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 23:50

İzmir'in Konak ilçesinde yıkım işlemleri süren eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında çökme meydana geldi. Çevrede endişe yaratan olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler eğitimli köpeklerin yardımıyla enkazda canlı olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan eski İl Emniyet Müdürlüğü binası için verilen yıkım kararı üzerine kademe kademe yıkım işlemleri başlatıldı. Bugün saat 20.30 sıralarında yağışın etkili olduğu bölgede büyük bölümü yıkılan binanın enkazında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen ve çevrede endişe yaratan çökme sırasında moloz yığınları yakındaki iş hanına da savruldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKS, polis ve sağlık ekipleri ile eğitimli köpekler sevk edildi. 

Polis çevre güvenliğini sağlarken ekipler de eğitimli köpeklerin yardımıyla enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralının bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor. 

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İzmirde yıkım aşamasındaki eski emniyet binası çöktü

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#İzmir#Yıkım#Eski Emniyet Binası

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