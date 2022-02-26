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İzmir'de vahşet! Eşini boğazını keserek öldürdü

#Kadın Cinayeti#İzmir#Vahşet
İzmirde vahşet Eşini boğazını keserek öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Vedat Emekdar, kendisini aldattığını düşündüğü karısını 7 yerinden bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdü. Karısını neden öldürdüğünü mektuba yazarak anlatan cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleyman Demirel Mahallesi 1013 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu öne sürülen emekli öğretmen Vedat Emekdar (59), muhasebeci olduğu öğrenilen eşi Vasfiye Emekdar (58) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan Vedat Emekdar, karısını sırt ve boyun kısmından defalarca bıçakladı. Yaralanan kadının yardım çığlığını duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri talihsiz kadını yerde hareketsiz yatarken gördü. Bıçakladığı eşinin başında duran Vedat Emekdar'ın da bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

İzmirde vahşet Eşini boğazını keserek öldürdü



7 BIÇAK DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sırt ve boyun kısmından 7 kere bıçaklandığı tespit edilen Vasfiye Emekdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Vedat Emekdar, polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vedat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ MEKTUBA YAZMIŞ

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde çeşitli incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda, Vedat Emekdar'ın bir mektup bıraktığı tespit edildi. İddiaya göre, Alzheimer hastası adamın, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşi Vasfiye Emekdar'ın kendisini aldattığını, bu nedenle cinayeti işlediğini yazdığı öne sürüldü.

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İzmirde vahşet Eşini boğazını keserek öldürdü



BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞMIŞ

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Vasfiye Emekdar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, Vedat Emekdar'ın cinayet esnasında kullandığı bıçağı balkondan aşağıya attığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından incelenmek üzere bıçak delil torbasına koyularak olay yerinden alındı. Öte yandan, yapılan ilk incelemede Vedat E.'nin, Vasfiye Emekdar'ı 7 kez sırtından bıçakladığı ve boğazını kesmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Kadın Cinayeti#İzmir#Vahşet

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