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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 astsubay yaralandı

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#İzmir#Bayındır#Jandarma
İzmirde uyuşturucu operasyonunda 1 astsubay yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 09:11

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması sonucu 1 astsubay yaralandı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenilen astsubayın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Bayındır ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi’nde kırsal alanda uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İlçe jandarmada görevli ekipler, söz konusu kırsal alana gece saatlerinde baskın düzenledi. Operasyon sırasında bir şüpheli av tüfeği ile jandarma ekiplerine ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar Astsubay E.B.’ye isabet etti.

Olayda yaralanan E.B., önce Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi gören E.B.‘nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, olaya karıştığı iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#İzmir#Bayındır#Jandarma

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