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İzmir'de trafikte şüpheliyle arbede sırasında güç kullanan polis ile bekçi için karar

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#İzmir#Bekçi#Polis
İzmirde trafikte şüpheliyle arbede sırasında güç kullanan polis ile bekçi için karar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 13:39

İzmir'de 'dur' ihtarına uymayıp, motosikletle kaçan ve takiple yakalanan şüphelilerden U.K. ile polis memuru H.G. ve bekçi S.D. arasında arbede çıktı. İzmir Valiliği gözaltı sırasında polis ile bekçinin fevri olarak güç kullandığını, bu nedenle açığa alındıklarını bildirdi. Gözaltına alınan S.E.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan kaydı olduğu belirlendi.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çiğli ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, asayiş denetim noktasında plakası olmayan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada 2 şüpheli, yanlarındaki poşeti yola attı. Takip sonucu yakalanan sürücü S.E ile arkadaşı U.K.'nin attıkları poşette uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınmak istenen U.K. ile polis memuru H.G. ve bekçi S.D. arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. S.E.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan kaydı olduğu belirlendi.

'ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR'

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, İzmir Valiliği gözaltı sırasında polis ile bekçinin fevri olarak güç kullandığını, bu nedenle açığa alındıklarını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde uygulama noktasından kaçan şüphelilerden U.K.'nin gözaltına alınışı sırasında, görevli polis memuru H.G. ile çarşı ve mahalle bekçisi S.D.'nin fevri olarak güç kullandıkları görülmüş, konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış, her iki görevli de açığa alınmıştır" denildi.

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#İzmir#Bekçi#Polis

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