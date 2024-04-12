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İzmir’de ticari taksi bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

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#İzmir#Buca#Trafik Kazası
İzmir’de ticari taksi bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 02:29

İzmir’in Buca ilçesi doğu girişinde bir ticari taksinin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaza dün 22.20 sıralarında İzmir - Çeşme çevreyolunda bulunan Buca doğu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca istikametinden Çeşme yönüne doğru seyir halinde olan Hikmet Can Elmacı yönetimindeki 35 T 7848 plakalı ticari taksi bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI BİR YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle ticari taksi hurdaya dönerken, sürücü Hikmet Can Elmacı ve araç içerisinde bulunan yolculardan 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. 1 yolcu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yararlılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Hikmet Can Elmacı ve araç içerisinde bulunan bir yolcunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Buca#Trafik Kazası

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